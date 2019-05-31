نيمار يغازل برشلونة.. وتحدث مع ميسى وسواريز

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، يفكر حاليًا في ترك مدينة الأنوار والعودة مجددًا لقلعة كامب نو، حيث ناديه السابق برشلونة الإسباني.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية الموالية لبرشلونة، فإن نيمار يفكر جديا في مغادرة باريس هذا الصيف والعودة لبرشلونة، إذ أنه أخبر كلا من الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الأوروجوياني، لويس سواريز، زملائه السابقين في الفريق بأنه يحاول العودة بشتى الطرق.



وأضافت الصحيفة أن المقربين من نيمار متفائلين بشكل ملحوظ بإمكانية ارتداء اللاعب قميص البلوغرانا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لعدم توافر عامل الرغبة في الاستمرار بباريس.



وغادر لاعب سانتوس البرازيلي السابق صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017 مقابل 222 مليون يورو دفعه النادي الباريسي للظفر بخدمات نجم الكرة البرازيلية، لكن يبدو أن نيمار قد ندم على قرار تركه البلوغرانا وفق ما تم تداوله مؤخرا.



وكان راديو كتالونيا خلال الأيام الماضية قد أشار إلى أن برشلونة عرض على باريس سان جرمان أن يكون الفرنسي عثمان ديمبيلي طرفا في الصفقة، واستعادة نيمار من جديد، ليكون اللاعب الفرنسي وسيلة لضم البرازيلي لصفوف البارسا مرة أخرى.



وخاض نيمار هذا الموسم 28 مباراة بمختلف البطولات مع فريقه الباريسي، إذ سجل 23 وصنع 13 آخر بواقع 2.351 دقيقة لعب، ويأتي ذلك المعدل القليل نظرا للإصابات والإيقافات التي تعرض لها.



وغادر نيمار مران المنتخب البرازيلي، الثلاثاء الماضي، بعد أن شعر بآلام في ركبته اليسرى، وذلك في أول ظهور له مع منتخب بلاده الذي يستعد لبطولة كوبا أميركا هذا الصيف.