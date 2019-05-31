سياكام يقود رابتورز لصعق وريورز والتقدم 1- صفر

قدم الكاميروني باسكال سياكام أداء مذهلًا ليقود تورونتو رابتورز للفوز 118-109 على جولدن ستيت وريورز في افتتاح مواجهتهما في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.



وأحرز سياكام 32 نقطة إذ نجح في تسجيل 14 من 17 محاولة على السلة ليمنح رابتورز فوزه الأول في ظهوره الأول في نهائي البطولة.



وتقام المباراة الثانية في تورونتو يوم الأحد قبل أن تنتقل السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إلى ملعب وريورز في أوكلاند بكاليفورنيا.



يذكر أن سياكام هو لاعب كرة سلة كاميروني، بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2016 وتم اختياره من قبل فريق تورونتو رابتورز خلال الدرافت ليلعب في الرابطة الوطنية لكرة السلة.