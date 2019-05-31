3 مغاربة يعترفون بقتل السائحتين الاسكندنافيتين في جبال أطلس

اعترف ثلاثة مغاربة بقتل سائحتين اسكندنافيتين بطريقة مروعة في ديسمبر، وقالوا إنهم ارتكبوا الجريمة بعد أن فشلوا في الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.



وكانت لويزا فيستراجر جيسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج قد وجدتا مقتولتين بمنطقة جبلية سياحية قرب مراكش وسط المغرب في 17 ديسمبر الماضي.



وأعلن الرجال الثلاثة تأييدهم لتنظيم إرهابي في تسجيل مصور قبل ثلاثة أيام من الجريمة، وقالت السلطات بعد القبض عليهم إنهم "ذئاب منفردة" لم ينسقوا الجريمة مع تنظيم داعش.



وفي جلسة استماع في محكمة مختصة في قضايا الارهاب بسلا قرب الرباط، اعترف عبد الصمد الجود ويونس أوزياد بمهاجمة السائحتين وذبحهما بينما كانتا تبيتان في خيمة في جبال أطلس. وصور مشتبه به ثالث يدعى رشيد عفاتي الواقعة.



وقال الجود إنه تم تبادل التسجيل المصور مع متعاطفين آخرين مع تنظيم داعش الإرهابي.



وقال الجود (33 عاما) وهو نجار من مراكش وأب لطفلين وسبق أن قضى عامين وراء القضبان في تهم مرتبطة بالإرهاب "بعد فشل الانضمام إلى داعش أنه "نادم على ما حدث وما زلت أحاول استيعابه" وألقي القبض على الثلاثة في محطة حافلات في مراكش بعد أربعة أيام من الجريمة.



وقالوا إنهم كانوا في طريقهم جنوبا إلى مدينة العيون لكن الادعاء قال إنهم كانوا يحاولون الانضمام إلى جماعات ارهابية في منطقة الساحل عبر الحدود الجزائرية.



وقال محام عن أسرة القتيلة الدنماركية إن المملكة المغربية يجب أن تدفع تعويضا إلى أسرتها. وقال المحامي إن بعض الذين ألقي القبض عليهم سبق أن سُجنوا في اتهامات تتعق بالإرهاب وعُرف عنهم حضورهم دروسا تروج للأفكار المتطرفة. ولم توكل أسرة القتيلة الأخرى محاميا.



ووصف محامي الدولة عبد اللطيف الوهيبي الجريمة بأنها "عمل فردي يؤسف له" وقال في تصريح لرويترز إن المغرب "نموذج في مكافحة الإرهاب".



وانضم نحو 1700 مغربي لتنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط وفقا لمسؤولين مغاربة.



ومقارنة مع دول أخرى في شمال أفريقيا ظل المغرب، وهو قبلة شهيرة للسائحين الأوروبيين، إلى حد بعيد بمعزل عن هجمات ا الارهابيين إذ وقع آخر هجوم في أبريل 2011 عندما قتل 17 شخصا في تفجير استهدف مطعما في مراكش.