الرئيس المكسيكى يدعو إلى حوار مع ترامب بشأن الهجرة غير الشرعية

بعث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رسالةً إلى نظيره الأمريكي يدعوه فيها إلى الحوار، بعد إعلان دونالد ترامب نيّته فرض رسوم جمركيّة على المكسيك المتّهمة بالتّراخي حيال قضيّة الهجرة غير الشرعيّة.



وكتب لوبيز أوبرادور في الرّسالة "أبلغكم بأنّني لا أريد المواجهة (...) أقترح تعميق الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة"، معلنًا في الوقت نفسه أنّ وفدًا مكسيكيًا سيتوجّه الجمعة إلى واشنطن.



وكلان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك للضغط على البلاد لوقف المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة.



وقال ترامب: "إن التعاون السلبي للمكسيك مع تدفق الهجرة غير الشرعية كان تهديدًا طارئًا وغير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة واقتصادها"، مضيفًا أنه سيتم فرض الرسوم اعتبارًا من 10 يونيو، وسيتم رفعها إلى 10% أول يوليو، إذا استمرت الأزمة.