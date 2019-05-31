بالصور.. حفل "أوكا وأروتيجا" كامل العدد فى التجمع الخامس

تمكن حفل "أوكا وأروتيجا"، والذي أقيم في التجمع الخامس، من أن يرفع لافتة كامل العدد، حيث قاما بتقديم عدد من الأغاني من المعروفة عند الجمهور، وهي: "ألعب يالا، ودلع بنات، وهنولع، والمارد، والنية صافية، والناس عايزة أيه، ولما عم الحاج يعدي، والجنس الناعم، وأنا كداب، وهاتي بوسة يا بت".



كما قاما بتقديم مهرجان "لغة العيون" والذي طرح مؤخرًا وتخطى حاجز الـ9 ملايين مشاهدة منذ طرحه على موقع الـ"يوتيوب"، وشهد الحفل تجاوب وتفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الخيمة، خاصة من الأطفال الذين وقفوا معهما على المسرح وقاموا بالرقص والغناء معهما وطالبوهما بإعادة مجموعة أخرى من الأغاني.



كما قام "أوكا وأروتيجا" بالحصول على صورة جماعية مع الأطفال وغنوا معهم كالكورال أغنية تتر مسلسل "سوبر ميرو".