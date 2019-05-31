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فن
الجمعة 31/مايو/2019 - 07:06 ص

بالصور.. نجوم الفن فى حفل نانسى عجرم بمصر الجديدة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
حسين الجندي
dostor.org/2649406

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ختام السهرات الرمضانية بمصر الجديدة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير. 

وحضرت "نانسي" بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما الـ dj العالمي ياسر الحريري منظم سهرات "ليالي الميرلاند" وصعدت النجمة اللبنانية على خشبة المسرح مرتدية سواريه "أسود" خطف أنظار الجميع. 

وافتتحت "نانسي" حفلها بأغنية "ماتيجي هنا وأنا أحبك"، بعدها حرصت على تحية الجمهور وتهنئتهم برمضان وقدوم عيد الفطر، ثم انطلقت لتقدم عدد كبير من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "يا بنات "، و"أخاصمك آه"، و"قول تاني كده"، و"ياسلام "، و"إحساس جديد"، و"معقولة الغرام"، و"أنت مصري"، بالإضافة إلى "بدنا نولع الجو" وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور في أجواء ساحرة.

كان ضمن الحضور ماجد المصري، ونهال عنبر، وهيدي كرم، والمذيعة شيماء حافظ، والمذيع محمد نشأت، وغيرهم ممن كان في استقبالهم شركاء "ليالي الميرلاند"  ناصر سالم وأبوبكر الكفافي ومحمد عبدالمقصود.

ويقوم بتنظيم سهرات خيمة "ليالي الميرلاند" الـ dj  ياسر الحريري بمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة لوليد الحريري وصوت عاصم السيد. 

بالصور.. نجوم الفن فى حفل نانسى عجرم بمصر الجديدة
بالصور.. نجوم الفن فى حفل نانسى عجرم بمصر الجديدة
بالصور.. نجوم الفن فى حفل نانسى عجرم بمصر الجديدة
بالصور.. نجوم الفن فى حفل نانسى عجرم بمصر الجديدة
بالصور.. نجوم الفن فى حفل نانسى عجرم بمصر الجديدة
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