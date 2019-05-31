القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 04:09 ص

الخطوط العمانية تسير أولى رحلاتها المباشرة بين مسقط وبرج العرب

مطار برج العرب الدولي
مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية
محمود السعدى
dostor.org/2649403

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، بأن مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية سوف يستقبل اليوم الجمعة أولى الرحلات الجوية المباشرة القادمة من مطار مسقط، والتابعة لشركة الخطوط الجوية العمانية، وذلك في إطار الكثافة الركابية والجوية الهائلة التي تشهدها المطارات المصرية السياحية والرئيسية والأقليمية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تمر بها البلاد حاليًا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات مطار برج العرب الدولي استعدت جيدًا لاستقبال أولى الرحلات المباشرة بين مطاري برج العرب ومسقط، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية سوف تقوم بتقديم كافة الخدمات لرحلات شركة الخطوط الجوية العمانية؛ نظرًا للسمعة الطيبة التى تحظى بها الشركة.

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