حملات بالمترو والقطارات لضبط المخالفات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.



تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الزهراء لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، مقيم بالقاهرة أثناء تواجده بالمحطة، وبحوزته كيس بلاستيك بداخله (35 لفافة بلاستيكية بداخلهم مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر وزنت جميعها 30 جرام، ومبلغ مالى، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة متلبسًا بنشل هاتف محمول من إحدى السيدات، أثناء وجودهما بمحطة الملك الصالح لمترو الأنفاق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



ونجحت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حلوان لمترو الأنفاق من ضبط أحد الأشخاص، 26 سنة، مقيم حلوان بالقاهرة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "عاهة مستديمة" بالسجن لمدة 10 سنوات.



وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سانت تريزا لمترو الأنفاق من ضبط نقاش، 38 سنة، مقيم بالجيزة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات.