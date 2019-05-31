مقتل 6 سجناء جراء أعمال عنف داخل سجن فى الإكوادور

قتل 6 سجناء على الأقل جراء أعمال عنف بين عصابتين متناحرتين في سجن بالإكوادور.



وذكرت صحيفة "لا أورا" أن 40 سجينًا آخرين أصيبوا أثناء الاشتباك في السجن الواقع بمدينة جواياكيل.



وقال مدير السجن ألفريدو مونوز، إن خمسة سجناء قتلوا بالرصاص، بينما اشتعلت النار بالسجين السادس إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.



وفي أعقاب اندلاع العنف، اشتبك أقارب السجناء مع السلطات خارج السجن وتمكن حوالي 500 شرطي في النهاية من استعادة السيطرة على السجن.



وقال مسؤول أمني، إنه تم التعرف على أربعة أشخاص مشتبه بهم وتمت مصادرة سلاح ناري وأسلحة أخرى.



وهرب ثلاثة سجناء من نفس السجن يوم الإثنين، وقتل فيه أيضًا سجينان الأسبوع الماضي.



وفقًا للأرقام الرسمية، يوجد حاليًا حوالي 38 ألفًا و500 سجين في سجون الإكوادور التي تم بناؤها لتستوعب 28 ألفًا فقط.