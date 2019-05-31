آلاف المشجعين يطالبون برحيل إدارة وفاق سطيف الجزائرى

خرج الآلاف من مشجعي نادي وفاق سطيف الناشط بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، ليلة الخميس إلى الجمعة في مظاهرة حاشدة للمطالبة برحيل مسؤولي الفريق وفي مقدمتهم حسان حمار.



واحتشد آلاف المشجعين أمام مقر ولاية سطيف، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل جميع المسؤولين، وترك الفريق لمن يخدمه بصدق وأمانة.



ويواجه حسان حمار، عقوبة السجن لتورطه في قضية فساد وخرج وفاق سطيف خالي الوفاض هذا الموسم، رغم أنه كان ينافس على 4 جبهات، الدوري والكأس المحليين، دوري أبطال أفريقيا، وكأس العرب للأندية الأبطال.



يذكر أن حسان حمار حصل على العديد من الألقاب محلية والإفريقية خلال مسيرته، من ضمنها بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، كما قد حصل على المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2014.