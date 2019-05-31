ترامب يفرض رسومًا جمركية على السلع المكسيكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك للضغط على البلاد لوقف المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة.



وقال ترامب: "إن التعاون السلبي للمكسيك مع تدفق الهجرة غير الشرعية كان تهديدًا طارئًا وغير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة واقتصادها"، مضيفًا أنه سيتم فرض الرسوم اعتبارًا من 10 يونيو، وسيتم رفعها إلى 10% أول يوليو، إذا استمرت الأزمة.



وأعلن ترامب، أنه سيتم بعد ذلك زيادة الرسوم تدريجيًا إذا ظلت المكسيك تمتنع عن اتخاذ إجراء لتقليص عدد أو منع الغرباء غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة.



وكان ترامب قد عبر مرارًا عن إحباطه إزاء العدد المتزايد من المهاجرين عند الحدود الأمريكية مع المكسيك، وسبق أن هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل كامل، وإعلان الطوارئ الوطنية في إطار سعيه للحصول على تمويلات لنباء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.



ويأتي إعلانه المفاجئ، فيما تحاول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دفع اتفاقهم المحدث بشأن التجارة الحرة، ليدخل حيز التنفيذ.



وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده ستحيل الاتفاق إلى مجلس الشيوخ من أجل التصديق عليه، وفي غضون ذلك، عقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثات في كندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، ناقشا خلالها الاتفاق.



وبدأت كندا أيضًا عملية التصديق هذا الأسبوع، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق المحدث سيتأثر بخطوة ترامب، وبلغ حجم التجارة الأمريكية مع المكسيك 671 مليار دولار العام الماضي.