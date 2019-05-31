القواسمى: نفتخر بالسير على خطى الحسينى فى الدفاع عن القدس

أكدت حركة "فتح" الفلسطينية في الذكرى الثامنة عشر لغياب القائد الوطني الكبير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فيصل الحسيني، أن غيابه شكل خسارة فادحة للشعب الفلسطيني وللقدس على وجه الخصوص، وأن نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي ودفاعه عن هوية القدس الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، شكلت حالة وطنية متميزة ستبقى لأجيال قادمة نبراسًا للعمل الوطني والشعبي والسياسي.



وأكد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان له: "أننا نسير على نهج قادتنا وشهدائنا، ونستذكر شعارات وطنية رسموها بالنضال في وجدان شعبنا كانت وستبقى البوصلة التي تحركنا، وما مقولة الراحل الكبير فيصل الحسيني "أشتري زمنا في القدس" ما هي إلا جملة تنطوي تحتها قصصا في النضال والتضحية، ومعرفة مسبقة مبكرة بالمؤامرة التي تُحاك ضد التاريخ والحاضر والمستقبل والرواية والهوية الفلسطينية انطلاقا من سرقة ماهية القدس وتزوير التاريخ".



وقال القواسمي: "إننا في هذه الأيام التي نستذكر فيها قائدًا وطنيًا كبيرًا بحجم الشهيد فيصل الحسيني، نؤكد في حركة "فتح" أننا على خطى الشهداء في الدفاع عن القدس وحقنا ماضون، وعلى درب النضال والمواجهة والمحافظة على استقلالية قرارنا متمسكون، وأن إرثًا وطنيًا كبيرًا تركه لنا الحسيني سنحافظ عليه بأرواحنا، وأن الاسم الثاني للقدس "فيصل الحسيني" سيبقى أيقونة القدس التي نتغنى بها ونسير على خطاه حتى تعود كما كانت عروس عروبتكم وستعود".