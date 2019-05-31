القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 06:05 ص

واشنطن تهدد مجددًا: أى دولة تشترى نفط إيران ستخضع لعقوبات

واشنطن تهدد مجددًا:
وكالات
dostor.org/2649392

ذكر الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو.

وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل... سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الإخبارية ذكرت في وقت سابق أن دولا مثل دولة الصين ودولة الهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر الماضي لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

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