القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الثقافة
الجمعة 31/مايو/2019 - 02:10 ص

مجاز تطرح النسخة العربية لكتاب "التصوف والظاهريات"

مجاز تطرح النسخة
نضال ممدوح
dostor.org/2649389

صدرت مؤخرا عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ النسخة العربية لكتاب "التصوف والظاهريات" للمفكر هنري كوربان٬ ومن ترجمة ودراسة أحمد عبد الحليم عطية.

لم يكتب "كوربان" عن أيا من فلاسفة المسلمين بمثل ما كتب عن السهروردي، فهو الذي قام بالتعريف بحكمة الإشراق في الغرب، كما أن فضله في بعث الاهتمام بالسهروردي في إيران نفسها في العصر الحديث يزيد عن فضل أي عالم آخر.

وكما دار إنتاج ماسينيون حول شخصية "الحلاج"، دار إنتاج كوربان حول شخصية السهروردي. ويمكن القول: "إن السهروردي دل الفيلسوف والباحث الفرنسي الشاب على إيران وأدخله عالما واسعا من الفكر والروحانية، وهو عالم كان إلى ذلك العهد مجهولا بالنسبة للمحافل والأوساط (العلمية) في الغرب واهتم بابن عربي ومدرسته، وبعد قراءات موسعة ومتعددة قدم كتابه الهام «الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي»، وقد كتب مقالات عديدة عن ملا صدر، وقام بتنقيح وطباعة أحد مؤلفاته وهو «المشاعر» بالإضافة إلى دراسات عن فلاسفة آخرين مثل: جابر بن حيان، محمد بن سعيد القمي. وتجدر الإشارة إلى "مختارات من مؤلفات حكماء التصوف الإيرانيين" وإلى مؤلف هام له هو "في أرض الإسلام الإيرانية" En Islam Iraniean في أربعة مجلدات، والذي خصصه للحديث عن الشيعة الاثنى عشرية، والسهروردي، وأنصار أفلاطون في إيران، وأتباع العشق الإلهي، ومدرسة أصفهان في العرفان.

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