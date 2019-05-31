لاعب الوداد المغربى: أخطاء التحكيم ستكون دافعا لنا للفوز فى تونس

أكد مدافع الوداد البيضاوي المغربي عبد اللطيف نصير أن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي في نهائي رابطة أبطال أفريقيا بالرباط ستكون دافعا لتحقيق الفوز في مباراة العودة بتونس مساء الجمعة.



وشدد نصير في مؤتمر صحفي ليل الخميس الجمعة قبل المباراة على صعوبة المواجهة بالنسبة للفريقين لكنه أبدى تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق الفوز.



وقال نصير: "الجميع شاهد الأخطاء التي ارتكبها الحكم والتي دفعت الكاف إلى إصدار عقوبة بحقه. نعتقد أن هذا الأمر يعد دافعا بالنسبة لنا من أجل الفوز".



وأضاف اللاعب: "لم نكن سيئين في المباراة الأولى ولو أنصفنا الحكم لكنا فائزين بنتيجة 13".



وبشأن حظوظ الوداد في النهائي أوضح نصير: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين. المباراة الأولى لم تكن سهلة كذلك لكننا حققنا فيها نتيجة إيجابية لأننا لعبنا شوطا كاملا بنقص عددي واستطعنا العودة في اللقاء".



وتابع اللاعب: "هذه مباراة نهائية وستلعب على جزئيات بسيطة. نحن جئنا إلى تونس وقد وضعنا تركيزنا الكامل على المباراة من أجل الفوز بالكأس وهذا الأمر ليس غريبا على الوداد".



وكانت المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله وقد شهدت احتجاجات من جانب الوداد بسبب إلغاء الحكم المصري جهاد جريشة لهدف لوجود لمسة يد وعدم احتساب ركلة جزاء.