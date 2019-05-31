رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.



وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، أن جروس رحل عن الفريق بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي لكل فريق، في إطار صراعه مع الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز.



وأكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه منح خالد جلال الحرية الكاملة فى تشكيل جهازه المعاون بالفريق الأبيض، لتكون مباراة حرس الحدود القادمة أول مباراة له كمدير فني للفريق.



وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية مايو الحالي.



ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.



وتولى خالد جلال، الإدارة الفنية للزمالك في نهاية الموسم الماضي، ونجح في التتويج مع الفريق ببطولة الكأس.