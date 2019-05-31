العثور على طفلة رضيعة أمام منزل بالمنصورة

تكثف مباحث مركز شرطة المنصورة من جهودها لكشف لغز عثور أحد أهالى قرية سلكا التابعة للمركز على طفلة حديثة الولادة ملقاه أمام منزله.



وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة من أحد أهالى قرية سلكا بعثوره على طفلة حديثة الولادة أمام منزله.



وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الطفلة ترتدى ملابسها وهى حديثة الولادة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وبالعرض على النيابة أمرت بإيداعها دار تحسين الصحة بطلخا إلا أن المبلغ أقر على نفسه باستلامها ورعايتها، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة، للعثور على أهالي الطفلة، وتبيان حالة فقدانها من أهلها.