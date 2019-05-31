نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

الحادية عشرة صباحًا، ميعاد لا بد منه يبدأ يوم عمل جديد، رغم صعوبته وطوله في شهر رمضان الكريم. يبدأ عم "إحسان" يومه كالمعتاد في الميعاد الذي خصصه لفتح دكانه بمنطقة تحت الربع، لبيع الأواني ومعدات ...