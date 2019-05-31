الجمعة 31/مايو/2019 - 01:56 ص
نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
وكالات
dostor.org/2649383
الحادية عشرة صباحًا، ميعاد لا بد منه يبدأ يوم عمل جديد، رغم صعوبته وطوله في شهر رمضان الكريم. يبدأ عم "إحسان" يومه كالمعتاد في الميعاد الذي خصصه لفتح دكانه بمنطقة تحت الربع، لبيع الأواني ومعدات ...
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