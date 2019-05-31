شبراملس تفوز بكأس دورة محافظ الغربية لكرة القدم ٢٠١٩

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حصد فريق مركز شباب شبراملس ممثل قطاع الشباب والرياضة بزفتى، بطولة كأس محافظ الغربية، للدورة الرمضانية لكرة القدم، بفوز غالي على فريق مركز شباب نواج بطل طنطا بنتيجة 2/4، بمشاركة 200 فريق مركز شباب على مستوى المحافظة علي ملعب مركز شباب مدينة طنطا.



وحصد فريق مركز شباب نواج المركز الثاني، وفريق مركز شباب كفرفيالة مركز المحلة الكبرى المركز الثالث، وفريق مركز شباب قطور المركز الرابع.



وشهد المباراة النهائية أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة، الأستاذ يسري الديب وكيل الشباب، الأستاذة شويكار الخطيب مدير عام الشباب، الأستاذ محمد جودة مدير عام الشباب، الدكتور محمد سعفان مدير عام الطلائع، الدكتور محمد الدمهوجي مدير عام التخطيط، ومديري الإدارات الفرعية، القائمين علي تنظيم البطولة.



وحضر مع فريق شبراملس خالد أحمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبراملس ومدرب الفريق وهيب هدهد ووجيه سعد والسيد الأصفر وحسام محمد عبدالمجيد من مجلس الإدارة.



وبدأت احتفالية البطولة بتنظيم رائع للإدارة العامة للرياضة وكرنفالات رمضانية متنوعة بمصاحبة فرق الكاراتية وعرض فني لفريق التنورة، وكان طاقم التحكيم الكابتن إبراهيم حسن، الكابتن أحمد حسن، أحرز أهداف فريق شبراملس عبدالله الشرخ هدفين، هداف البطوله اللاعب سمير أبوعمر هدف، وأصبح رصيده 17 هدفا، واللاعب علي أمارة هدف.



واختتمت البطولة بتسليم كأس الفريق الفائز وتوزيع الميداليات الذهبية وطاقم رياضي كامل للفرق الأربعة.