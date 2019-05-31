السودان يغلق مكتب الجزيرة بالخرطوم

قرّر المجلس العسكري السوداني، إغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطريّة في الخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي الشبكة، وذلك اعتبارًا من اليوم.



وبحسب تقارير إعلامية وصحفية، فإنّ أجهزة الأمن السوداني أبلغت مدير مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم بقرار المجلس العسكري، وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.



ونقل موقع "باج نيوز" الإخباري عن قناة الجزيرة القطرية، قولها على صفحتها الرسمية: "إنّ السلطات السودانية قرّرت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارًا من أمس الخميس دون الإبداء عن أي أسباب بشكل معلن".



وبحسب موقع "باج نيوز" الإخباري، فإنّ أجهزة الأمن السوداني أبلغت مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم بقرار المجلس، وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.