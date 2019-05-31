السعودية تدعو لاتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال إيران

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال قمة عربية طارئة لاتخاذ موقف حاسم لوقف عمليات التصعيد الإيرانية في المنطقة في أعقاب هجمات على مرافق نفطية هذا الشهر.



وقال الملك سلمان خلال القمة إن "دعم إيران للإرهاب عبر أربعة عقود وتهديدها للأمن والاستقرار عمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية".



وطالب الملك سلمان خلال القمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف دعم إيران للإرهاب ومنعها من تهديد الملاحة.



وأبلغ العاهل السعودي أيضا القمة بأن القضية الفلسطينية "تبقى قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام".