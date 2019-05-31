ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

شدد الملك عبدالله الثانى، عاهل المملكة الأردنية، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة، على الوقوف بجانب الأشقاء العرب، رافضًا أى تدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد أمنها واستقرارها، وكان آخرها ما تعرضت له الشقيقتين مملكة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.



وأضاف قائلًا: "أمن أشقائنا هو أمننا.. وأمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة".



وتابع الملك عبدالله الثانى، أن ترسيخ الاستقرار فى المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية ليتمكن الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.