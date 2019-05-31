القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
مصر
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:59 ص

نص كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية الطارئة

نص كلمة الرئيس السيسي
dostor.org/2649359

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته اليوم الجمعة، في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية.

وجاءت نص كلمة الرئيس السيسي كالآتي:

أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعوته لعقد هذه القمة في مكة المكرمة، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم، داعيًا الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا العربية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

لا شك أن قمتنا تنعقد اليوم في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، ولا أظنني بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لجمهورية مصر العربية أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري.

ومن هنا فإن أي تهديد يواجه أمن الخليج، ومن ثم الأمن القومي العربي، يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته، بمنتهى الحكمة والحزم.

فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره، فالعرب كانوا ولا يزالوا دائما دعاة سلم واستقرار.

واسمحوا لي أن اغتنم فرصة اجتماعنا اليوم، في هذه البقعة المباركة، لاستعرض معكم عناصر الرؤية المصرية لكيفية التعاطي الحازم والحكيم مع التهديدات التي اجتمعنا اليوم لمناقشتها، ومع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام. ولعلي أوجز هذه الرؤية في أربعة عناصر أساسية:

أولًا: إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من جانب ميلشيات الحوثي، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة، تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولي لإدانتها أولا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين.

وإذا كنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية، فإن علينا كعرب أيضا مسئولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته.
بل ربما تمثل هذه التهديدات الإرهابية الأخيرة لأمننا القومي العربي مناسبة هامة لتجديد النقاش حول تفعيل آليات العمل العربي المشترك، القائمة بالفعل أو التي تم اقتراحها ولم تتبلور بعد. فهذا هو السبيل الكفيل باستعادة زمام المبادرة للعرب، وتمكينهم من ردع ومواجهة أية محاولة للمساس بالأمن القومي العربي بشكل سريع وحاسم.

ثانيًا: بالتوازي مع التضامن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم في مواجهة أي تهديدات للأراضي أو المنشآت أو المياه الإقليمية في أي من الدولتين العربيتين الشقيقتين، فإن هناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية.

فالدول العربية، في الوقت الذي لن تتسامح فيه مع أي تهديد لأمنها، تظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، ولنا في قوله تعالى "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" نبراس ومبدأ نهتدي به.

فلا يوجد أحرص من العرب على علاقات جوار صحية وسليمة، تقوم على احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شئونها، والامتناع عن أية محاولة لاستثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وكل من يلتزم بهذه المبادئ سيجد يدا عربية ممدودة له بالسلام والتعاون.

ثالثا: إن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي، تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة. فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أنه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها في الحرية والحياة الكريمة في ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميلشيات الإرهابية والطائفية.

رابعًا: إن الشرط الضروري لبناء هذه المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومي العربي يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية في الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم. فلا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أي طرف إقليمي يهدد أراضي ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه في الدول العربية من خلال ميلشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الضيقة.

وبنفس المنطق، فإنه لا يمكن أن تقبل الدول العربية استمرار تواجد قوات احتلال عسكرية لطرف إقليمي على أراضي دولتين عربيتين شقيقتين، أو أن يدعم طرف إقليمي بالسلاح والعتاد سلطة ميلشيات ويغذي الإرهابيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كله.

إن الأمن القومي العربي، وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية، يقتضي في المقام الأول وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمي يحاول التدخل في الشأن العربي، كما يقتضي وقفة مصارحة مع أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربي ويشارك في التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

لقد اجتمعنا اليوم، لنوجه رسالة تضامن لا لبس فيها مع الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولنجدد عزمنا على بناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تستعيد زمام المبادرة التاريخية للعرب، وتتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه أمننا العربي في هذه المرحلة، ومع طبيعة الآمال التي تعلقها الشعوب العربية على اجتماعنا.

وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة قضايا أمتنا العربية وصيانة أمنها القومي،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ 5 أيام

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ 6 أيام

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ اسبوع

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ اسبوع

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

الملك سلمان: تدخل إيران فى شئون الدول يعد تحديا لقوانين الأمم المتحدة

الملك سلمان: القمة الخليجية تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي

الرئيس السيسي يستمع إلى شرح عن الاعتداءات على الأراضي السعودية

حريق داخل "سنترال الجيزة".. ومحاولات للسيطرة عليه

ads
الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية: حضور مرتضى باطل.. ونقاط المباراة للإنتاج بشرط

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك

رسميًا.. رحيل جروس عن تدريب الزمالك

"مانشستر سيتي" يتمسك بنجمه ويرفض الـ90 مليون دولار

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية: حضور مرتضى باطل.. ونقاط المباراة للإنتاج بشرط

"المركزي" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

الرئيس نيوز

السيسى: أمن الخليج العربى يمثل لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى

ملك الأردن من قمة مكة: الاستقرار فى المنطقة العربية يتطلب حل القضية الفلسطينية

أمير الكويت بقمة مكة: التطورات الأخيرة تتطلب استمرار لقاءاتنا

السيسي: لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن

تقرير شامل يرد على أكاذيب "هيومن رايتس ووتش"

كشكول

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

وزير التعليم يستعين برأي الإفتاء لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

عميد ألسن عين شمس: أرفض مقولة التعليم "بايظ".. وينقصنا توفير الإمكانيات

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

أوبر تخسر مليار دولار في الربع الأول من 2019

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

افضل ممثل دور ثانوي
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تناول الخضروات يقي الرجل من أمراض القلب والسمنة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎