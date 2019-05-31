السيسي: الدول العربية لن تتساهل في مواجهة أي تهديد لأمنها القومي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة التهديدات الأمنية في الخليج العربي.



وقال السيسي خلال كلمته بأعمال القمة العربية الطارئة المنعقدة بقصر الصفا بمكة المكرمة، إنه لابد من موقف عربي موحّد لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي مؤكدا: "ينبغي تدعيم قدراتنا الذاتية لمواجهة التهديدات الإرهابية ولن تتساهل الدول العربية في مواجهة أي تهديد لأمنها القومي".



وتابع: "ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية في السعودية والخليج".