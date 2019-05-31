الملك سلمان: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودى، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، مضيفا أن العرب يواجهون استهداف المياه الإقليمية من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.



وأضاف الملك سلمان خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، أن إيران تنتهك القانون والمواثيق الدولية وتمارس الإرهاب بصورة مباشرة إلا أن الشعوب العربية استطاعت أن تواجه مثل هذه العلميات.



وأشار الى أن عدم اتخاذ أي رد ضد التجاوزات الايرانية يدفع طهران الى مزيد من العمليات الارهابية مشيرا الى أن السعودية تمد يدها الى شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني.