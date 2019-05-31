إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة عدادات المياه في المرج

قرر محمد عرجاوي وكيل أول نيابة المرج، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة عدادات المياه، من مداخل العمارات والعقارات.



كان قسم شرطة المرج تلقى عدة بلاغات من مواطنين، بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين، وهما "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين، وبإعداد كمين، تم ضبطهما.



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وسرقتهما 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.