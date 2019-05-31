السبسي: لا يمكن تبرير التدخل في شئون الدول ومحاولة زعزعة استقرارها

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إنه لا يمكن تبرير التدخل في شؤون الدول ومحاولة زعزعة استقرارها.



وقدم السبسي الشكر للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على عقد تلك القمة الهامة، للتباحث حول كافة التحديات تواجه الدول العربية، مضيفا أن الأزمات والقضايا التي تواجهها الدول العربية تلزم بالترابط والتكاتف لتوفير حياة كريمة لشعوب المنطقة وحفظ استقرارهم.



وقال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز: "أود أن أشكر أَخي فخامةَ الرئيس الباجِى قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة على ما يَبْذُله من جهود موفقة بإذن الله خلال هذه الدورة".

