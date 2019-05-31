زيادة كبيرة فى عدد سياح إسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن أن هناك ٥ أسواق شهدت نشاطًا ملحوظًا فى حركة السياحة لمصر خلال الفترة الماضية، أولاها السوق الإسبانية، ثم سوق أمريكا اللاتينية ثم فرنسا تليها ألمانيا ثم أمريكا.



وأشار «عثمان» إلى أن الموسم الشتوى شهد انتعاشة ملحوظة خاصة فى الأقصر وأسوان، موضحًا أن الأرقام كشفت عن حدوث تغيرات إيجابية بالقطاع مقارنة بالعام الماضى، أبرزها ارتفاع معدل إنفاق السائح.



وذكر أن السياحة الثقافية شهدت نشاطًا كبيرًا خاصة فى أسواق كانت تشهد انحسارًا خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن السوق الصينية لا تزال الكنز الذى لم تتم الاستفادة منه.



وأوضح أن «الصين تصدر ١٥٠ مليون سائح سنويًا، ولو استطاعت مصر أن تحصل على ١٪ فقط من حركة السياحة الصينية حول العالم لبلغ نصيبها مليونًا ونصف المليون سائح سنويًا».



ولفت إلى أن «السوق الكورية بدأت فى الانتعاش مطلع نوفمبر الماضى للمرة الأولى بعد فترة ضعف طويلة، واليابان كانت السوق الأكثر نشاطًا من حركة السياحة الوافدة من آسيا، وبدأت فى الانتعاش خلال موسم الصيف، بعد أن كانت مقتصرة على الشتاء فقط، وعلى رأس قائمة الدول الأعلى إنفاقًا فى القطاع السياحى الولايات المتحدة ثم ألمانيا».



وأوضح أن متوسط إنفاق الفرد السائح يوميًا كان فى أدنى مستوى له عقب يناير ٢٠١١، حيث بلغ ٢٥ دولارًا، بينما بلغ متوسط الإنفاق خلال الموسم الماضى نحو ٧٠ دولارًا، مع توقعات بأن يصل إلى ١٠٠ دولار خلال الموسم المقبل.