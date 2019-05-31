القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 07:56 ص

10 مسرحيات فى انتظار جمهور عيد الفطر

10 مسرحيات فى انتظار
10 مسرحيات فى انتظار جمهور العيد
حسين الجندي
dostor.org/2649332

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسارح الدولة تضع لمساتها النهائية لاستقبال عروض عيد الفطر المبارك والتي من المقرر أن تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 5 من شهو يونيو المقبل، حيث يستقبل البيت الفني للمسرح عيد الفطر المبارك بـ10 عروض مسرحية.

وتستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرض "يعيش أهل بلدي" من بطولة، أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، وإخراج عاصم نجاتي، وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم العرض المسرحي "الحالة توهان"، من بطولة جمال عبدالناصر، وأشرف مصيلحى، ورضا إدريس، وتأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم، وإخراج سيد خاطر، وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

وتعود فرقة مسرح الغد لاستقبال جمهورها من جديد بعرض "الحادثة"، الذي يعود من جديد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، والعرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، وشيماء عبدالناصر، ونيجار، وفتحى الجارحى، وإخراج عمرو حسان.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم ضمن عروض عيد الفطر المبارك عرضها الجديد "بيت الأشباح"، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "إبدأ حلمك"، وذلك على المسرح العائم الصغير في تمام السابعة مساء.

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة خلال موسم عيد الفطر عرضين على قاعتيها بالعتبة، حيث تقدم عرض "شباك مكسور" من تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، ونادية شكري، ومجدي عبيد، وعلي كمالو، وذلك على قاعة زكي طليمات في تمام الثامنة والنصف مساء، وتقدم الفرقة أيضًا عرض " نوح الحمام" من بطولة سوسن ربيع، وياسر عزت، ونشوى حسن، وأحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وذلك على قاعة صلاح عبدالصبور في تمام السابعة مساء.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرضها الجماهيري "أبوكبسولة"، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضه العام الماضي، والعرض من بطولة مصطفى أبوسريع، صفاء جلال، وحسن عبدالفتاح، وعمرو عبدالعزيز، وإسلام عبدالشفيع، وتأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الجديد "محطة مصر" من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، حيث يقدم العرض حفلتين يوميًا في تمام السادسة والثامنة والنصف مساء.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتفتتح عرضها الجديد "زهرة اللوتس" من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، وذلك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة النصف مساء.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية وهو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، وتأليف وأشعار بلال إمام، وبطولة أحمد الدسوقي، ومحمود سعيد، وهيثم حسن، ومريم نصر، وتصميم وتدريب ميدو آدم؛ ليقدم مرتين في نفس اليوم في تمام الرابعة والسابعة مساء، بالإضافة إلى حفلات صباحية لعروض الأراجوز وعرايس الشمس.

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