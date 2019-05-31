ضبط عاطلين سرقا متعلقات عربي الجنسية أعلى "دائري صفط اللبن"

استولى عاطلين على متعلقات عجوز عربي الجنسية أعلى الطريق الدائري بصفط اللبن، بعدما أوهماه باصطحابه لتأجير شقة وإحضار ساقطات بها، وتمكنت مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة.



تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بوقوع حادث سرقة على الطريق الدائري أعلى صفط اللبن، انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين من الفحص أن المجني عليه يدعى "سارتيس. ا" ٦١ سنة عربي الجنسية، تاجر تحف وأنتيكات ومقيم فندق قاعود بالهرم، وأشار في أقواله أنه تعرف على شخص يدعى أحمد عرض عليه شقة إيجار بدلا من الفندق توفيرًا للنفقات وسهولة إحضار ساقطات وعندما وافقه فوجئ بآخر يعاون الشاب ويسرقونه.



وأفادت التحريات برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الحيزة، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منطقة البلاغ بالطريق الدائري أعلى صفط اللبن، حيث تقابل معه وآخر واستوليا منه على مبلغ ١٢٠٠ جنيه وهاتف محمول، وتمكن فريق البحث بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، من تحديد هوية المتهمين عن طريق فحص مكان الواقعة واتصالات المجني عليه وتبين أنهما يدعيان "احمد. ع" ٢٢ سنة عاطل، و"محمود. ج" ٢٨ سنة عاطل.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.