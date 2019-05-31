بدء أعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة بمشاركة السيسي

انطلقت الليلة في قصر الصفا بمكة المكرمة أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته غير العادية، ويترأس وفد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتبحث القمة عددا من القضايا الهامة عربيا وإقليميا، بما في ذلك الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.