القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 12:05 ص

السيسي يصل إلى قصر الصفا بمكة المكرمة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
dostor.org/2649328

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الصفا بمكة المكرمة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستنطلق، اليوم الجمعة.

واستقبل الرئيس السيسي بقصر الصفا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن القمة الخليجية الطارئة انتهت، منذ قليل، ‏والتى بدأت بجلسة افتتاحية أعقبتها جلسة مغلقة وألقى عدد من قادة دول الخليج كلمة وألقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة أكد خلالها أن القمة تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن الدولي.

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