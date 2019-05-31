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رياضة
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:03 ص

"مانشستر سيتي" يتمسك بنجمه ويرفض الـ90 مليون دولار

مانشستر سيتي يتمسك
وكالات
dostor.org/2649324

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني "صفعة" في سوق الانتقالات بعدما رفض مانشستر الإنجليزي، العرض الذي تقدم به للحصول على خدمات لاعبه الألماني ليروي ساني، وفقا لما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي رفض عرضا من بايرن ميونخ للحصول على خدمات ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عاما، بقيمة 89 مليون دولار (70.7 مليون جنيه إسترليني).

وكان بايرن ميونخ يرغب في ضم الجناح الألماني الذي التحق بمانشستر سيتي عام 2016، ليحل بديلا للاعبين اللذين رحلا عن النادي الألماني وهما الهولندي أرين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري.

يشار إلى أن ساني لم يلعب بصورة منتظمة مع مانشستر سيتي، الذي حقق البطولات المحلية الثلاث في إنجلترا، في هذا الموسم.

وفي أعقاب بطولة كأس الرابطة، التي فاز فيها مانشستر سيتي على واتفورد بواقع 6 مقابل لا شيء، قال مدرب الفريق بيب جوارديولا "لقد عرضنا عليه (ساني) تمديد عقده.. نحن نريده أن يبقى في النادي، لو لم نكن نريده لما عرضنا عليه تمديد عقده".

وأضاف جوارديولا "هناك تحركات علينا القيام بها للموسم المقبل لأن هناك أشخاصا يريدون الذهاب، واللاعبون يريدون اللعب.. ووافقوا على عدم اللعب لبعض الوقت، لكن من الطبيعي أنهم يريدون اللعب أكثر.. لا أستطيع ضمان أن يتفهم أي شخص هذا الأمر بالكامل".

يشار إلى أن ساني كان وقع عقدا مع مانشستر سيتي ينتهي في العام 2021، وانتقل إليه من شالكه الألماني مقابل 50 مليون دولار.

وكان مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم "المانشافت"، يواكيم لوف، رحب باحتمال انتقال الجناح الدولي ساني، إلى البايرن، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون جيدة "له ولنا".

وقال لوف خلال حفل أقامته صحيفة "بيلد" في برلين، إن بايرن ميونخ "لطالما كان مكانا جيدا" بالنسبة للاعبين، مضيفا "برأيي، ليروي يشعر براحة كبيرة في مانشستر سيتي. لا أعرف ما يخطط له"، مع ترحيبه بعودته المحتملة للدوري الألماني (البوندسليجا).

وجاءت تصريحات لوف هذه غداة تأكيد رئيس بايرن أولي هونيس اهتمام بطل الدوري الألماني، بالتعاقد سانيه، وأشار، في أعقاب تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "كيكر"، إلى أن "لاعب شالكه السابق مرشح محتمل بالنسبة لبايرن الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه".

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