الليلة.. مؤلفات مصرية وعالمية فى "جالا" بالمسرح الكبير

يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة حفل "جالا" بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة كل من السوبرانو الدكتورة إيمان مصطفى وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه وذلك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على المسرح الكبير.



ويتضمن البرنامج عدد من المؤلفات المصرية الخالصة منها محمد رسول الله – لا اله الا الله لـ جمال سلامة، الكونشيرتو المصرى للفيولينة لـ عطية شرارة الى جانب مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية واغانى الاوبرات العالمية منها فالس الزهور لـ تشايكوفسكى، اغنية من اوبرا باجليتشى لـ ليون كافالو، اغنية من اوبرا مدام بتر فلاى – اغنية من اوبرا لابوهيم لـ بوتشينى.



يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتى أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة فى تقديم العديد من عروض البالية والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير مستفيدًا بالأوقات التى لا يشارك خلالها بعروض البالية والأوبرا لإتاحة الفرصة لكثير من السوليست المصريين بالغناء والعزف بمصاحبة الاوركسترا مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.