"سياحة البرلمان" تناقش أزمة تأشيرات العمرة الإلكترونية بعد العيد

قال الدكتور عمر وصدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إن اللجنة منحت غرفة شركات السياحة مهلة أسبوعين لتجهيز مقترحاتها لحل أزمة تأشيرات العمرة الإلكترونية، والتي سيتم مناقشتها في اجتماع موسع عقب عيد الفطر بحضور وزيرة السياحة.



وطالب "صدقي" ببحث إمكانية استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة بوزارة الداخلية، لإصدار التأشيرات بما يضمن فرض النظام ومعرفة الأشخاص الذين خرجوا لتأدية العمرة حتي يمكن تتبعهم في حالة وجود تخلفات، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تطبق نظام التأشيرة الإلكترونية تتخلي عن الضوابط التي كانت تفرضها على الشركات بفرض خطاب ضمان، للسيطرة علي التخلفات.



وأكد صدقي في تصريحات صحفية أن شركات السياحة لم تستعد جيدا لهذا النظام، كما لا تملك الخبرات الكافية للتعامل التكنولوجي، مشيرا إلى أن نظام التأشيرة الإلكترونية لا يوفر حقوقا للمعتمر، ولا يمنع تخلفات المعتمرين عن مواعيد العودة، كما لا يلزم الشركة بتقديم خطابات ضمان، وبالتالي يفقد الوزارة السيطرة على الموسم.



وقال إن وزارة السياحة عليها تطبيق عقوبات على الشركات المخالفة سواء التي لم تتبع النظام الذي وضعته الوزارة لهذا الموسم، وبدأت في العمل بنظام التأشيرة الإكترونية، أو التي استجابت لقرار القضاء الإداري دون أن تعلن الوزارة عن بدء تطبيقه، وذلك بإيقاف نشاط الشركة المخالفة بشكل جزئي، وتوزيع حصتها علي باقي الشركات.