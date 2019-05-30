تجديد حبس قاتل نجل شقيقته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس محمد.ع والبالغ من العمر 40 عاما والمتهم بقتل نجل شقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، كشفت عن أن خلافات نشبت بين المجنى عليه "محمد" 21 سنة طالب وخاله محمد.ع، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير طعنة نافذة من "سكين" لصدر الأول أسفرت عن وفاته.



وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وبمناظرة جثمان الضحية، تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مصاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض "سكين" أسفرت عن وفاته، وعليه أصدرت قرارها السابق بالتشريح.