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رياضة
الخميس 30/مايو/2019 - 11:51 م

ديوكوفيتش يتقدم للدور الثالث في رولان جاروس

نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
dostor.org/2649319

لم يهدر نوفاك ديوكوفيتش وقتا في الانتصار 6-1 و6-4 و6-3 على هنري لاكسونن اليوم الخميس ليتقدم إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ويبقى في طريقه للجمع بين كافة ألقاب البطولات الأربع الكبرى.
ويسعى اللاعب الصربي المصنف الأول والبالغ من العمر 32 عاما إلى الفوز بفرنسا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته وظهر في أفضل حالاته في المجموعة الأولى أمام اللاعب السويسري حيث لم يخسر سوى ثلاث نقاط من ضربة إرساله.
وفقد ديوكوفيتش تركيزه لفترة وجيزة عندما كسر لاكسونن ضربة إرساله في منتصف المجموعة الثانية لكنه استفاق سريعا ليتقدم بمجموعتين دون رد.
وبلغ لاكسونن المصنف 104 عالميا الدور الثاني مرة واحدة فقط في بطولة من الأربع الكبرى ولم يجد وسيلة للعودة في النتيجة اليوم حيث كسر ديوكوفيتش إرساله مرتين في المجموعة الثالثة ليحسم الانتصار.
ومثل رفائيل نادال وروجر فيدرر استمتع ديوكوفيتش بقرعة سهلة في الأسبوع الأول من فرنسا المفتوحة وسيواجه الإيطالي الصاعد من التصفيات سالفاتوري كاروسو على مكان في الدور الرابع.
وقال ديوكوفيتش للصحفيين "كان أمرا مثيرا حقا. المباراة الثالثة على التوالي التي أواجه فيها لاعبا لم التقيه من قبل.
وتابع "لكنه أمر جيد بسبب تعاقب الأجيال وظهور لاعبين جدد. سأحاول القيام بواجبي في كل مرة".
وتابع "شاهدته يلعب اليوم عندما كنت انتظر خوض مباراتي. صعد من التصفيات. فاز الآن في خمس مباريات وهو مفعم بالثقة".
وكانت هذه بداية سهلة لديوكوفيتش مثل غريميه رفائيل نادال وروجر فيدرر حيث فاز الثلاثي بالمجموعات 18 التي خاضوها حتى الآن.
وقال ديوكوفيتش الحاصل على 15 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "حاولت قدر الامكان الفوز بمجموعات متتالية وعدم قضاء الكثير من الوقت في الملعب".
وتابع "كل الأمور تسير في الطريق الصحيح. لا تزال البطولة في مراحلها الأولى لكن تراودني آمال كبيرة فيها. أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي في البطولات الأربع الكبرى والحصول على فرصة للقتال
على اللقب".

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