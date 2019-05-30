الرئيس الأمريكي: العزل كلمة سيئة ومقززة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا قائلا إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

وبدا ترامب متحمسا، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر أمس الأربعاء.

وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بعرقلة سير العدالة. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، التي تتعرض لضغط

من بعض الديمقراطيين لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس وعزله، ردا على بيان مولر "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة".

ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائلا "لا أعرف كيف... إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائلا".

وفي إشارة إلى نص دستوري يقضي بإمكانية اتهام الرئيس إذا ارتكب "جرائم أو جنح كبرى" قال ترامب "ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة".

ورغم عدم اتخاذ الديمقراطيين بمجلس النواب قرارا بشأن إمكانية مساءلة ترامب، إلا أنهم يضغطون للمضي قدما في تحقيقات ترتبط بالتحقيق الروسي.

وفي تغريدة كتبها صباح اليوم الخميس، ترك ترامب انطباعا بأن التدخل الروسي ساعده في الفوز بانتخابات 2016 على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. لكنه قال العكس تماما في إجابته على أسئلة الصحفيين في وقت لاحق.

وقال الرئيس "لا، روسيا لم تساعدني في الفوز" مضيفا أنه لم يحتاج لمساعدة كي يفوز.

وعبر ترامب عن ازدرائه لمولر ووصفه بأنه "مضطرب تماما" لأسباب منها أنه كان يرغب في رئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي".