6 آلاف نمساوي يحتفلون في فيينا بزوال الأحزاب اليمينية

احتشد 6 آلاف شخص أمام مقر الحكومة النمساوية وسط العاصمة فيينا، اليوم الخميس، للاحتفال بتولي المستشارة الفيدرالية الجديدة بريجيته بيرلاين –رئيس المحكمة الدستورية السابقة– منصبها، حيث قرر الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين تعيينها على رأس الحكومة في وقت سابق اليوم.

وذكرت مصادر سياسية في فيينا أن المحتشدين احتفلوا أيضًا بنهاية عهد الحكومة اليمينية السابقة التي كانت مكونة من ائتلاف يجمع حزبي الشعب والحرية ذوي التوجهات المتشددة ضد الهجرة واللاجئين.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين حملوا عشرات اللافتات ورددوا شعارات نددوا فيها برموز الأحزاب اليمينية، خاصة هاينز كريستيان شتراخه رئيس حزب الحرية السابق، وسباستيان كورتس رئيس حزب الشعب، وهيربرت كيكل وزير الداخلية الذي عُرف بقبضته الحديدية على اللاجئين.