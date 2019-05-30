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الخميس 30/مايو/2019 - 11:37 م

محمد المسعود ينتقد انعدام المهنية في "بي بي سي"

النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
محمد جعفر
dostor.org/2649315

انتقد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، انعدام المهنية والحيادية في السياسة الإعلامية لهيئة الإذاعة البريطانية bbc، في الفترة الأخيرة.

وأشار النائب، في بيانه، إلى أن الإستراتيجية الإعلامية لهذه المؤسسة في الفترة الأخيرة لتغطية الأحداث في المنطقة العربية وخاصة مصر، تتسم بدعم الجماعات الإرهابية، ونشر أخبار كاذبة ومغلوطة، موضحا أن هذه المؤسسة أصبحت تفتقد المصداقية لدى الشعب المصري، ويجب أن تعلي مبادئ المهنية في تغطيتها للأحداث.

وكان المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، قال في وقت سابق، إن استمرار هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) فى ترديد الاتهامات للدولة المصرية دون أية دلائل أو معلومات صحيحة يؤكد أن ما تبثه ضد مصر لا يمت للإعلام بصلة بل "إعلانات إرهابية مدفوعة الأجر من الممولين"، خاصة من الأنظمة التى تمول بملايين الدولارات جماعة "الإخوان " الإرهابية.

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