مجلس الشيوخ بولاية أمريكية يوافق على إلغاء تطبيق الإعدام في جرائم القتل

وافق مجلس الشيوخ بولاية نيوهامبشاير الأمريكية على إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل.

وذكر راديو (صوت أمريكا) الإخباري، اليوم الخميس، أن مجلس شيوخ نيوهامبشاير رفض اعتراض حاكم الولاية كريس سنونو على إلغاء هذه العقوبة، وصوت بأغلبية 16 صوتًا مقابل 8 أصوات على عدم تطبيقها على مرتكبي جرائم القتل.

وكان مجلس النواب في نيوهامبشاير وافق - الأسبوع الماضي - على قانون مماثل لتصبح الولاية بعد موافقة مجلس شيوخ الولاية رقم 21 التي تلغى عقوبة الإعدام في جرائم القتل.