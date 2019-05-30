"الطنبورة" البورسعيدية تحتفل بعيد الفطر على مسرح الضمة 6 يونيو

تحيي فرقة "الطنبورة" البورسعيدية حفلا ساهرا على إيقاع آلة السمسمية يوم 6 يونيو المقبل على مسرح الضمة، وذلك ضمن احتفالات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية بعيد الفطر المبارك.

ويقدم أعضاء فرقة "الطنبورة" أشهر أغانيها التراثية عن الصيادين والبحر والمقاومة الشعبية على أنغام آلة السمسمية، ومن بينها: "يا عازف الأوتار"، و"نوح الحمام"، و"كان لي قلب"، إلى جانب رقصة البمبوطية الشهيرة التي تؤديها الفرقة في كل حفلاتها.

"الطنبورة" البورسعيدية فرقة مستقلة أسسها زكريا إبراهيم سنة 1989 في المدينة الباسلة بورسعيد، وتعد من أهم فرق مركز المصطبة حاليا، وقامت بالعديد من الجولات الفنية في دول أوروبا، وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وتُعرف الفرقة بأنها فرقة غنائية موسيقية راقصة تتفاعل مع المسرح الارتجالي الشعبي، وتسعى لحفظ وإحياء التراث الموسيقي الفلكلوري الذي كاد أن يندثر.