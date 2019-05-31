اليوم.. وصول أول رحلة للطيران العماني من مسقط إلى الإسكندرية

قال أحمد الجندي المدير الإقليمي للطيران العماني بالقاهرة، إن مطار برج العرب بالإسكندرية يستقبل اليوم الجمعة، أول الرحلات المباشرة القادمة من مسقط إلى أهم ميناء بحري في مصر، حيث يمر أكثر من 70% من واردات وصادرات البلاد.



وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم البدء في الخدمات المباشرة في الإسكندرية للطيران العماني والتي تسمح بتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة أعداد السياحة في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وممتازة، وهذا الطريق الجديد سيعززها بصورة أكثر.



وأكد الجندي أن محطة الإسكندرية تعتبر الوجهة رقم 53 لشركة الطيران في شبكتها العالمية الآخذة في التوسع، مضيفًا: "نقدم من خلالها خدمات مباشرة إلى مدينة الإسكندرية الجميلة".