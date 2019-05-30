نائب الرئيس الأمريكي يتعهد بإقرار اتفاق التجارة الحرة الجديد هذا العام

وعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم الخميس بأن اتفاق التجارة الحرة الجديد لأمريكا الشمالية أو ما يسمى ب"بنافتا الجديدة" أو "أوسمكا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سوف يتم إقراره هذا العام، متجاهلا تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة يمكن أن تحصل على موافقة الديمقراطيين.



وعقد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم جلسة مباحثات مع نائب الرئيس الأمريكي، الذي يزور أوتاوا حاليا، تناولت اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.



وقال نائب الرئيس - للصحفيين - إن إدارة ترامب ستبذل "جهودا نشطة" لرؤية الكونجرس يدفع الصفقة هذا الصيف، وأن جميع الدول ستنتهي من الموافقات هذا العام. وأضاف "أنا هنا لأتعهد لك بأننا سنعمل بشكل وثيق مع كندا ومع جيراننا في المكسيك، وسننجز أوسمكا هذا العام". مع ترودو.



وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت العلاقة المتوترة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد تعترض طريق التصديق في واشنطن، قال بنس "الرئيس وأنا مصممون تماما على العمل من أجل تحريك اتفاق أوسمكا إلى الأمام. "



وقال قبل اجتماع مغلق مع ترودو في مكتبه "أريد أن أؤكد لشعب كندا أن رئيس وزرائك قاد إلى صفقة صعبة، مثلما فعل رئيسنا". "لكننا اعتقدنا أنه قد يكون اتفاقا مفيدا للجانبين ونعتقد أن أوسمكا، التي ستكون أكبر صفقة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة، ستخلق فرص عمل وفرص في بلدنا، وسوف تدعم النمو في كندا والمكسيك وجميع أنحاء أمريكا الشمالية".