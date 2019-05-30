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الخميس 30/مايو/2019 - 10:46 م

الوداد المغربي يصل تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي يصل
أ ش أ
dostor.org/2649291

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الخميس، إلى تونس لخوض مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي التونسي بملعب "رادس" غدا الجمعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان لزعق، أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين هذه المباراة المرتقبة.. داعيا الجماهير إلى التوجه باكرا إلى الملعب لتفادي الزحام ولتسهيل الإجراءات الأمنية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب يوم الجمعة الماضي انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (11).

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