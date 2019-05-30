مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات الدولية ضد جنوب السودان لمدة عام

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جنوب السودان لمدة عام آخر.



وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن القرار قوبل بامتناع خمس دول عن التصويت وهي: روسيا والصين وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا فضلا عن غينيا الاستوائية.



وأكد مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الامن الدولي جيرى ماتيلا أن العقوبات الدولية لا تخدم عملية السلام في جنوب السودان.



وتابع: "عندما يكون هناك عملية سلام قابلة للاشتعال مطروحة على المائدة، فإنه يتعين علينا توفير الضمانات لها وإبعادها عن الضغوط الخارجية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف".



من جانبه، قال مندوب الصين إن بلاده امتنعت عن التصويت - في العام الماضي - لأنها لا تؤيد حظر تصدير السلاح إلى جنوب السودان، وهو نفس الموقف الذى مازالت تتبناه حتى الآن.



وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق - العام الماضي - على تطبيق عقوبات ضد جنوب السودان تشمل حظر تصدير الأسلحة بعد أن أدت أعمال العنف السياسى هناك إلى حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق شملت وقوع قتلى وعمليات تشريد ونقص في المواد الغذائية.