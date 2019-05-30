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الخميس 30/مايو/2019 - 10:32 م

"حب الوطن": تسليم عشماوى يؤكد قدرة مصر على حماية مقدراتها

حب الوطن: تسليم عشماوى
عائشة حسن
dostor.org/2649285

قال المستشار أسامة عبد الجواد نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، إن تسليم الإرهابى هشام عشماوى إلى مصر يؤكد قدرة الدولة على حماية مقدراتها والقضاء على كل من تسول له نفسه مواجهتها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد فأوفى عندما أكد امام العالم كله فى أكثر من مرة أن مصر لن تترك حقوق أبنائها الشهداء أبدا.

وقال عبد الجواد، فى بيان أصدره اليوم، إن قيادات الإرهاب من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات التى خرجت من رحم هذه الجماعة إضافة إلى نظامى قطر وتركيا الإرهابيين أصيبوا بالفزع الشديد لتأكدهم أن الإرهابي هشام عشماوى سيكشف خبايا وأسرار الدعم المباشر لأعداء مصر من الجماعات والتنظيمات المتطرفة أمام العالم كله وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد كبير من الدول الداعمة لها وعلى رأسها قطر وتركيا.

وتوجه المستشار اسامة عبد الجواد بالتحية والتقدير لرجال الجيش المصرى الذين قدموا تضحيات عديدة وصد الهجمات الإرهابية بدلًا من جموع المصريين واختاروا أن يكونوا حائط الصد الأول للدفاع عن الشعب المصرى.

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