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الثقافة
الخميس 30/مايو/2019 - 10:32 م

ورشة تعليم خزف في "ثقافة الشرقية"

ورشة تعليم خزف في
ايهاب مصطفى
dostor.org/2649284

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث نظمت مكتبة سلمنت معرض للطفل الموهوب محمود فارس ويتضمن المعرض عشرة لوحات للطفل مابين مشاهير وبورتريهات وطبيعة.

كما نفذ قصر ثقافة الزقازيق معرض عن عيد الفطر المبارك وتم تسليم شهادات للأطفال المشاركين فى ورش رمضان الفنية، وأعدت مكتبة الفرايحة معرض لرسوم الأطفال، وأقام قصر ثقافة منيا القمح معرض وورشة فنية لتعليم فن الخزف للفنان أشرف الخطيب.

وضمن نشاط نوادي الأدب نفذت مكتبة ههيا أمسية شعرية لشعراء ههيا، تضمنت كلمة للشاعر جمال يوسف وألقي قصيدة أهلا رمضان، كما ألقى الشاعر السيد يوسف رمضان قصيدة أمي وقصيدة ذات الرداء، كما نفذ نادي أدب الزقازيق لقاء شعري لأدباء الزقازيق.

ورشة تعليم خزف في "ثقافة الشرقية"
ورشة تعليم خزف في "ثقافة الشرقية"
ورشة تعليم خزف في "ثقافة الشرقية"
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