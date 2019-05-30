الملك سلمان: تدخل إيران فى شئون الدول يعد تحديا لقوانين الأمم المتحدة

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، إن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطويرِ برامجه النوويةِ والصاروخية، وتهديدهِ لحريةِ الملاحة العالمية بما يهددُ إمداداتِ النفط للعالم يُعد تحديًا سافرًا لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ السلم والأمن الدوليين.



وأضاف الملك سلمان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، أن دعمَ إيران للإرهابِ عبر أربعةِ عقودٍ وتهديده للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية.



وأعلن العاهل السعودي أن الأعمالَ الإجرامية التي حدثت مؤخرًا باستهدافِ أحدِ أهم طرقِ التجارة العالمية بعملٍ تخريبي طالَ أربعَ ناقلاتٍ تجارية بالقربِ من المياه الإقليميةِ لدولةِ الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكذلك استهدافُ محطتي ضخٍ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة تستدعي منا جميعًا العملَ بشكل جاد للحفاظِ على أمنِ ومكتسبات دولِ مجلسِ التعاون.