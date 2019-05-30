فرج عامر: مؤسسات إعلامية دولية تحاول دعم الجماعات الإرهابية

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك مؤسسات دولية إعلامية تحاول دعم الجماعات الإرهابية في مصر، بهدف التأثير على قرارنا السيادي.



واستدل النائب، بما تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، والتي تقوم بشكل متعمد ومستمر فى توجيه الاتهامات وبث الأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية، ومؤسساتها الوطنية.



ولفت إلى أنه يتم استقاء المعلومات التي يتم بثها على وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب من مصادر غير موثقة وتفتقد مصداقيتها لجميع أطياف الشعب المصري، مطالبا برد حاسم من الدولة المصرية وهيئة الاستعلامات على أي تقارير إعلامية دولية تزيف الحقيقة.



وكان المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، أكد أن استمرار هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) فى ترديد الاتهامات للدولة المصرية دون أية دلائل أو معلومات صحيحة يؤكد أن ما تبثه ضد مصر لا يمت للإعلام بصلة بل "إعلانات إرهابية مدفوعة الأجر من الممولين" خاصة من الأنظمة التى تمول بملايين الدولارات جماعة "الإخوان " الإرهابية.

